İstanbul'da trafik yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İş çıkış saatinin yaklaşmasıyla birlikte saat 16:10 sıralarında yüzde 70'i aşan yoğunluk, 17:42'den itibaren de yüzde 90'a kadar ulaştı.

İşinden erken çıkanlar, yoğunluktan kaçmayı başardı.

Ancak saat 17.00 itibarıyla yola çıkanlar, trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre; saat 17:42 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.

Mesai çıkışının yaklaşmasıyla birlikte D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

MAÇ YOĞUNLUĞA ETKİ EDİYOR

İstanbul'da bu akşam ayırca, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı da var.

Sarı-kırmızılı ekibin Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geleceği maç saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele öncesinde yoğunluk, Seyrantepe ve çevresinde de artmış durumda.