İstanbullu dikkat! Hafta başı soğuk hava geri dönüyor

Türkiye geneli yarın eylül ayının en sıcak günlerinden birini yaşayacak.
Ancak yeni başlayacak haftada, özellikle İstanbul'da Balkanlar'dan gelecek olan serin hava etkisini gösterecek.
Yağışlı hava, İstanbul ve Bursa ile birlikte tüm Marmara Bölgesi'ni etkileyecek.
SICAKLIKLAR 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Cumartesi günü 32-33 derecelerde seyretmesi beklenen hava sıcaklığı, hafta başı yağışlı havanın etkisiyle 15 derece birden düşecek.
BATI KARADENİZ VE İÇ ANADOLU'DA DA ETKİLİ OLACAK
Gece boyunca devam edecek olan yağışlar, pazartesi ise günü Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu da etkileyecek.
Yağışlı hava sistemi, pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu’yu da etkisi altına alacak.
Yağışlı havanın Ege’nin kuzeyinde de etkilisini hissettirmesi bekleniyor.
BUGÜNÜN HAVA RAPORU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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