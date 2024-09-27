İstanbullu dikkat! Hafta başı soğuk hava geri dönüyor Türkiye’nin batısı yeni haftanın ilk gününde Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da sıcaklıklar 15 derece birden azalacak.

Haber Merkezi

Türkiye geneli yarın eylül ayının en sıcak günlerinden birini yaşayacak.

Ancak yeni başlayacak haftada, özellikle İstanbul'da Balkanlar'dan gelecek olan serin hava etkisini gösterecek.

Yağışlı hava, İstanbul ve Bursa ile birlikte tüm Marmara Bölgesi'ni etkileyecek.

SICAKLIKLAR 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Cumartesi günü 32-33 derecelerde seyretmesi beklenen hava sıcaklığı, hafta başı yağışlı havanın etkisiyle 15 derece birden düşecek.

BATI KARADENİZ VE İÇ ANADOLU'DA DA ETKİLİ OLACAK

Gece boyunca devam edecek olan yağışlar, pazartesi ise günü Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu da etkileyecek.

Yağışlı hava sistemi, pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu’yu da etkisi altına alacak.

Yağışlı havanın Ege’nin kuzeyinde de etkilisini hissettirmesi bekleniyor.

BUGÜNÜN HAVA RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık