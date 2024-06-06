İstanbullulara sorduk: Toplu taşımada en çok rahatsız edici şey nedir 'Toplu taşımada en çok rahatsız eden şey nedir?' sorumuza gelen cevaplar arasında 'ter kokusu' birinci sıraya yerleşirken kalabalıktan şikayet de ikinci sırada yer aldı.

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Yaz geldi, özellikle metropollerde sıcak hava yerine göre çileye dönüştü.

Bu çile toplu taşıma araçlarında ise katlanarak artabiliyor.

Ensonhaber, sokak röportajını bu konuya ayırdı.

İstanbul'da sokağa çıkan arkadaşlarımız yaz aylarında toplu taşımada en çok rahatsız eden şeyi sordu.

Ter kokusu ve kalabalık ortak şikayet

Bu soruya gelen cevaplar arasında ilk sırayı ter kokusu alırken ikinci sırada kalabalık şikayeti yer aldı.

"Yayılarak oturan erkekler"

Erkeklerin bacaklarını açıp yayılarak 'saygısızca' oturuş şekillerinden de şikayet geldi.

Mikrofonumuza konuşan kadınların aynı zamanda ortak şikayetleri olan bu konuda yaptıkları yorumlar dikkat çekti.

"Medeniyetin bu kadar geliştiği bir ortamda..."

Ter kokusundan şikayet eden bir kadın, "Ter kokusu tabii ki düşüp bayılmak istemiyoruz kokudan. Medeniyetin bu kadar geliştiği bir ortamda hala bunların olması tuhaf." şeklinde konuştu.

"Otobüslerde klimalar kapalı oluyor"

Kalabalıktan şikayet eden bir İstanbullu ise, "Klimalar kapalı oluyor. Güya belediye otobüsleri açıyormuş özel şirket otobüsleri çok yakıt yaktığı için açmıyormuş diye duydum." dedi.

Mikrofonumuza konuşan bir çift ise öpüştükleri zaman kendilerine bakılmasından rahatsız olduklarını söyledi.