İstanbul’u yılın 8 ayında 12,3 milyon yabancı turist ziyaret etti

AA

İstanbul'u yılın ilk 8 ayında ziyaret eden turist sayısı açıklandı.

Buna göre, İstanbul’u ocak-ağustos ayları arasında 12,3 milyon yabancı turist ziyaret etti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 11,5 milyon kişiydi.

Ocak-ağustos döneminde İstanbul’u ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi.

HEDEFLERE DOĞRU İLERLENİYOR

Bu rakam, turizmdeki 60 milyon kişi olan 2024 hedeflerine doğru önemli bir adım olarak tanımlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, aylara göre İstanbul'u ziyaret eden turist sayılarını hatırlattı.

İSTANBUL'U EN FAZLA RUSLAR ZİYARET ETTİ

İstanbul'u en fazla tercih eden yabancı turistlerin Rusya'dan geldiği, Rusya'yı sırasıyla Almanya'nın, İran'ın, ABD'nin ve Birleşik Krallık'ın geldiği belirlendi.