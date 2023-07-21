İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü Son günlerde etkili olan aşırı sıcaklarla birlikte barajlardaki doluluk oranı düştü. İstanbul’da bugün bu doluluk yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Veri, 2014 yılından bu yana en düşük doluluk seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bir yıl önce aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 69.38 ölçülmüştü.

DHA Rekor sıcaklıklar, korkulan tabloyu beraberinde getirdi… İstanbul’un barajları alarm vermeye başladı. Yüzde 40'ın altına düştü Yağışsız geçen günlerden nasibini alan megakentin barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü. Sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın artması, artan su kullanımı sonucu bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 39.84'e geriledi. 2022 yılında doluluk oranı yüzde 69.38 idi. 2014'ten beri en düşük seviye... İSKİ tarafından 21 Temmuz tarihlerinde yapılan ölçümlerde bu doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Son olarak 21 Temmuz 2014 tarihinde yüzde 20.08 olarak ölçülen doluluk oranı ardından doluluk oranları 2020 yılında yüzde 60.61, 2021 yılında yüzde 65.85, 2022 yılında yüzde 69.38 olarak ölçülmüştü. Suyun yarısını Ömerli karşılıyor İstanbul'un barajlarındaki suyun yaklaşık yarısı tek bir barajda bulunuyor. Ömerli Barajı’nda doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 72.64 olarak ölçülürken; bu değer, İstanbul'da depolanan suyun yüzde 49.4'ünü oluşturuyor. Barajdaki doluluk oranının yüksek oluşunun nedeni ise baraj gölünün Melen Çayı’ndan su aktarılması olarak gösteriliyor. İki baraj adeta kurudu Megakente su sağlayan iki baraj da, adeta kurudu. Kazandere Barajı’nda su seviyesi yüzde 7.09 olarak ölçülürken, Papuçdere Barajı’nda su seviyesi 4.51 olarak kayıtlara geçti. Barajların doluluk oranları Buna göre İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları şu şekilde oluştu: Alibeyköy Barajı: % 21.05 Büyükçekmece Barajı: % 21.18 Darlık Barajı: % 56.2 Elmalı Barajı: % 30.71 Istrancalar Barajı: % 34.63 Kazandere Barajı: % 7.09 Ömerli Barajı: % 72.64 Papuçdere Barajı: % 4.51 Sazlıdere Barajı: % 23.45 Terkos Barajı: % 28.43