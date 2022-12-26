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İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi olacak!

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi olacak!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 26 Aralık Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..