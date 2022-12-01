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İstanbul'un birçok noktasında elektrik kesintisi! Avcılar, Üsküdar, Bağcılar, Beylikdüzü...

İstanbul'un birçok noktasında elektrik kesintisi! Avcılar, Üsküdar, Bağcılar, Beylikdüzü...

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 1 Aralık Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..