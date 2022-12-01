Petrol
86.53
-0.51%
Euro
19.4655
0.35%
Dolar
18.6389
0.04%
Altın
1.066
0.58%
Borsa
5082
2.09%
Bitcoin
323.702
1.27%
BTXN Coin
5.60
0.90%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    İstanbul'un birçok noktasında elektrik kesintisi! Avcılar, Üsküdar, Bağcılar, Beylikdüzü...

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 1 Aralık Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 01.12.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'un birçok noktasında elektrik kesintisi! Avcılar, Üsküdar, Bağcılar, Beylikdüzü...

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ 1 Aralık 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    1 Aralık hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    Tıkladığınız linkte, yaşadığınız ilçeyi seçmeniz kesinti hakkında detaylı bilgi verecektir.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Nwakaeme adım adım Beşiktaş'a geliyor
    Transfer dosyası

    Nwakaeme adım adım Beşiktaş'a geliyor

    Farah Zeynep Abdullah'ın cesur pozları beğeni topladı! 'Sen harika bir detaysın'
    Medya

    Farah Zeynep Abdullah'ın cesur pozları beğeni topladı! 'Sen harika bir detaysın'

    Görüş Bildir