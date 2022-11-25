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- İstanbul'un deprem riski taşıyan ilçeleri
İstanbul'un deprem riski taşıyan ilçeleri
- 25.11.2022 - 10:28
- Güncelleme : 25.11.2022 - 11:07
Büyük İstanbul depremi için endişeler sürüyor.
Son Düzce depreminin İstanbul dahil birçok ilde hissedilmesi yeniden korkuya neden oldu.
Yapı stoku felaketi önledi
23 yıl sonra yeniden aynı korkuyu yaşayan Düzceliler, bu kez afetten büyük yara almadı.
1999 yılındaki deprem sonrasında alınan önlemler ve yapı stokunun yenilenmesi can kayıplarının önüne geçti.
Bölgede depremin ardından yapıların yüzde 75'i yenilendi.
Marmara depremi tedirginlik yaratıyor
Korkulan olmasa da yaşanan sarsıntı büyük Marmara depremine karşı tedbirlerin hızlandırılması gerektiğini hatırlattı.
Deprem uzmanları net tarih veremese de Marmara depreminin yakın bir gelecekte bölgeyi etkilemesi bekleniyor.
İlçelerin zeminleri merak ediliyor
Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışmalarıyla depreme karşı önlemler alınmaya başlasa da, Megakent'in tarihi ilçelerindeki iç içe olan yapılar çalışmalar için engel teşkil ediyor.
Öte yandan oturdukları ilçede zeminin sağlamlığını merak eden vatandaşlar "İstanbul’un depreme dayanıklı ilçeleri neresi?" sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul'un bina yaşı haritası
Bu konuda yapılan İstanbul'un bina yaşı haritası araştırmasında şu bilgiler yer alıyor:
- Sultanbeyli: Sıfır bina oranı yüzde 45 / 30 yaş üstü bina oranı yüzde
- 0,1
- Arnavutköy: Sıfır bina oranı yüzde 43 / 30 yaş üstü bina oranı yüzde 0,1
- Beylikdüzü: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 35 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: Yüzde 0,1
- Çekmeköy: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 32 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: Yüzde 0,1
Yeni yapılaşma düşük
- Fatih: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 3 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: Yüzde 61
- Şişli: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 5 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: 26
- Beşiktaş: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 7 / 30 Yaş Sütü Bina Oranı: 37
- Beyoğlu: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 10 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: 39
En yaşlı binalar
Kentte en yaşlı binalar; Fatih, Adalar, Beyoğlu, Şişli ve sahil şeridindeki nüfusun en yoğun olduğu bölgeler oalarak biliniyor.