İzmir-Adana seferi çileye döndü: Mazotu biten otobüs yolda kaldı

İzmir-Adana seferi yapan bir otobüs, yolcuların aktardığına göre, tek şoförle yola çıktı ve güzergah boyunca hiçbir akaryakıt istasyonunda durulmadı.

Mazotun, bagajda taşınan bidonlarla ikmal edildiği ve bu sıra dışı yöntem nedeniyle otobüsün arıza yaptığı ifade edildi.

YOLA OTOSTOPLA DEVAM ETTİ

Sabah saat 09.00'da Adana'da olması gereken otobüs, saat 13.30'da hala Karapınar'da bekliyordu.

Yolcuların çoğu, kendi imkanlarıyla otostop yaparak Adana'ya ulaşmak zorunda kaldı.

"MAZOT BİDONLA DOLDURULDU"

Yolculardan Günay Sarı, "Otobüsün mazotu bitti, ardından hava yaptı ve araç arızalandı. Defalarca firmayı aradık ama kimse cevap vermedi. 'Araç gönderiyoruz' dediler ama yalan çıktı. Zarara uğradık, resmi şikayetlerimizi yaptık. Bagajdan mazot bidonla dolduruldu, bu tam bir rezaletti." diye konuştu.

"FİRMA BİZİ KENDİ HALİMİZE TERK ETTİ"

Bir başka yolcu Hilmi Aktaş ise şunları söyledi:

"İzmir'den saat 20.00'de kalkması gereken otobüs geç çıktı. Yolculuk baştan sorunluydu. Araçta ikram bile yoktu. Karapınar’da mazot bitti, araç arızalandı. Tamircinin parasını bile ödemediler, biz polisi çağırdık. Firma bizi kendi halimize terk etti."

"BU YAŞANANLARIN HESABI VERİLMELİ"

Özge Güzle isimli yolcu ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Otobüs gecikmeli geldi. Yolda elle bidonla mazot yüklediler. Firma yetkililerine ulaşmaya çalıştık ama kimse ciddiye almadı. Yolculardan mazot parası istediler. İçeride hamile kadınlar, hastalar vardı. Bu yaşananların hesabı verilmeli."

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Yolcular, firma yetkililerinin telefonlarına ulaşamadıklarını ve hiçbir yetkilinin kendileriyle ilgilenmediğini öne sürüyor.

Polis olay yerine çağrıldı, ancak otobüs firmasının tamirci ücretini bile ödemekte zorlandığı iddia edildi.

Olayla ilgili yolcular tarafından resmi şikayetlerin yapıldığı kaydedildi.