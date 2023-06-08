İzmir için yeni uyarı! Sağanak yağmur geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta boyunca sel felaketi ile yüzleşen kente, 8 ilçe için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

DHA Yurt genelinde yavaşlı havaların etkisi sürüyor. Geçtiğimiz hafta boyunca yağmurun etkisi altında kalan İzmir için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada ilçeler belirtildi. 8 ilçede sağanak bekleniyor Yarın saat 12.00'den sonra Kemalpaşa, Selçuk, Torbalı, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendi. Öte yandan olası sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.