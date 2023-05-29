İzmir Menemen'de çilek hasadı sürüyor Dünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde üretimlerine ara veren çiftçiler, oy kullanımın ardından normal hayatlarına ve faaliyetlerine geri döndü.

AA

Türkiye genelinde üreticiler hasada sabah erken saatlerde başlarken, oy kullanmak için 08.00'i bekledikleri için tarlalara geç gitti ya da bir günlük ara verdi.

İzmir Menemen'de de oylarını kullanan üreticiler çilek hasadına, oy sonrasında devam etti.

Normal şartlarda 06.00'da çilek toplamaya giden işçiler de seçim nedeni ile hasada ara verenlerden oldu.

İzmir'de çilek üretiminin önde gelen merkezlerinden Menemen'de üreticiler ve tarım işçileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında tercihlerini yaptıktan sonra hasada devam etti.

Önce oy sonra hasat

Emiralem Mahallesi'ndeki okullarda oylarını kullanan çok sayıda üretici ve tarım işçisi, daha sonra çilek tarlalarına geçti.

32 yıldan bu yana çilek yetiştiren Melek Özkan, 2 çocuk ve 3 torun sahibi. Hasadın nisan ayında başladığını, en yoğun dönemi yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

Normal şartlarda 06.00'da çilek toplamaya geliyoruz ama seçim olduğu için saat 08.00'de oylarımızı kullandıktan sonra hasada başladık. Herkes seçime katıldı. Herkesin demokratik düşüncesine saygımız var. Hakkımızda hayırlısı olsun..

"Bir çocuğu nasıl yetiştiriyorsanız çileği de öyle büyütüyorsunuz"

İlknur Eroğlu da oyunu kullandıktan sonra çilek toplamak için tarlaya geldiğini söyledi. Çilekleri büyük bir dikkatle yetiştirdiklerini anlatan Eroğlu, şu bilgileri verdi: