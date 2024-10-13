İHA

İzmir’de değerli taşları ilmek ilmek işleyerek mücevhere dönüştüren Gülay Atıcı Ertan, hem Türkiye’deki sayılı ustalar arasında yer aldı hem de zaman içinde dünyada bilinen bir isim haline geldi.

İzmir’de yaşayan 50 yaşındaki Gülay Atıcı Ertan, değerli taşların sayılı kesim ustalarından.

24 yıldır taşları ilmek ilmek işleyen ve bir heykeltıraş titizliğiyle hayat veren Atıcı; kolye, yüzük, küpe gibi kişiye özel mücevherler üreterek işinde zirveye ulaştı.

Mesleği kendi kendine öğrenen ve 24 yıldır değerli taşlara hayat veren Atıcı, dünyadan talep görüyor.

20 SENEDİR AYNI ADRESTE

Sektörde aranan bir isim olarak Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki Kızlar Ağası Hanı’nda tek başına çalışan Gülay Atıcı Ertan, 20 yıldır ise aynı yerde üretimleri yapıyor.

MESLEĞİ KİTAPLARDAN ÖĞRENDİ

Değerli taşların sayılı kesim ustalarından Atıcı, mesleği ise kendi kendine kitaplardan okuyarak öğrendiğini söyledi.

DEĞERLİ TAŞ KESİM USTASI

Mesleğe başlayış hikayesini anlatan Gülay Atıcı Ertan, şu ifadeleri kullandı:

Usta-çırak ilişkisi olmadı. Ben otodidaktik bir insanım. Bu işi kendi kendime öğrendim. 2000 yılında, ham halde değerli taşları koleksiyoner olarak toplamaya başladım. Sonra bu taşların mücevher taşına dönüşme serüvenini merak ettim. Daha sonrada Türkiye’de değerli taş kesim ustası aradım; fakat olmadığını öğrendim. Amerika’dan ekipman ve makineyi getirdim, kitaplar satın aldım, yabancı kaynaklardan bir ham taşın nasıl mücevher taşına dönüşebileceğini öğrendim. Sonra deneme-yanılma yöntemiyle kendi kendime bu işi öğrendim.

ÖZEL SPARİŞ GELİYOR

Yurt içi ve yurt dışından özel mücevher siparişleri alan Gülay Atıcı Ertan, yaptığı işin kolay olmadığını, günlerce emek harcadığını aktararak şöyle konuştu:

Bilinir bir usta olduğum için, hem yurt dışındaki insanlarla hem de yurt içinde çalışıyorum. Aslında tamamen dikkat isteyen, biraz matematik gerektiren bir iş. Çok sabırlı olmanız gerekiyor; çünkü bir taş için günlerce kesim yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda ham madde kaybınız çok. İyi bir kesimci, benim kullandığım teknik olan midpoint tekniğiyle yüzde 80 fire ile taşı kurtarabilir; ancak yüzde 20’dir kalan. Dolayısıyla her aşamada taşı kaybetme riskiniz var. Büyük bir emek harcayarak haftalarca emek harcadığınız, kestiğiniz taşı son aşamada bile kaybetme riskiniz var.

ABD'DEN İKİ ÖDÜL

ABD’den iki defa ödül aldığını da dile getiren Gülay Atıcı Ertan, son olarak sözlerine şöyle devam etti: