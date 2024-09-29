İzmir'de Gölcük Gölü'ndeki balıkların ölümü araştırıldı

AA

Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde 12 Eylül'de pullu sazan türü balık ölümlerinin görülmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlatmış, gölden numune alınmıştı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine hazırlanan raporda, toksik maddeye rastlanmadığı bildirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 12 Eylül'de ilçede 1.050 rakım yükseklikte yer alan Gölcük Gölü'ndeki pullu sazan türü balık ölümleriyle ilgili incelemelerin tamamlandığı belirtildi.

"BALIKLARDA TOKSİK MADDE VE AĞIR METAL KALINTISI TESPİT EDİLMEDİ"

Açıklamada, alınan numunelerin sonuçları hakkında şu ifadelere yer verildi:

ANİ DEĞİŞEN HAVA-SU SICAKLIĞI VE DÖNEMSEL YAĞIŞIN AZ OLMASINDAN KAYNAKLI

Yapılan su analizleri sonucunda pH ve amonyum nitrat seviyesi yüksek görülmüştür. Konu uzmanlarıyla yapılan değerlendirmelerde ölümlere tek bir sebebin etkili olmadığı, bir gün önce yağan yağmurdan dolayı çevreden göle taşınan organik ve inorganik gübre kalıntıları, ani değişen hava ve su sıcaklığı ve dönemsel yağışın az olmasına bağlı olarak göldeki su hacminin azalması, dolayısıyla da pH ve amonyum nitrat seviyesinin artmasının etkili olabileceği konusunda mutabık kalınmıştır.