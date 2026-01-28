İzmir'de polisten yolu kapatan ineklere uyarı: Dağılın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in Çiğli ilçesinde trafiğin yoğun olduğu sahil şeridinde sahipsiz oldukları anlaşılan bir grup inek, ana yola çıkarak araç trafiğinin durmasına neden oldu.

Sürücülerin ihbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi.

"İNEKLER DAĞILIN" ANONSU

Olay yerine ulasan polis ekipleri, inekleri yol kenarına uzaklaştırmak için ekip aracının megafonunu kullandı.

Görevli polis memurunun araçtan, "İnekler dağılın, yoldan çekilin" şeklinde anons geçtiği duyuldu.

POLİSİN ANONSU İŞE YARADI

O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, anonsun ardından ineklerin yavaşça yol kenarına doğru hareket ettiği görüldü.

BELEDİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Polis ekiplerinin müdahalesiyle yolun bir şeridi trafiğe açılırken, ineklerin güvenli bir bölgeye alınması ve sahiplerinin tespiti için belediye ekiplerine bilgi verildi.

Hayvanların yoldan tamamen uzaklaştırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.