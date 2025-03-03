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İHA

İzmir'de doğal yaşam alarm veriyor...

İzmir Körfezi'nde tekrarlayan çevre sorunları ve önlem alınmaması, hem deniz ekosistemini tehdit ediyor hem de halk sağlığını riske atıyor.

Kirlilikle birlikte zaman zaman ortaya çıkan alg yoğunluğu, şimdi de sıcaklıkların artmasıyla kendini gösterdi.

Daha önce Körfez’in farklı noktalarında görülen ve ‘deniz marulu’ olarak bilinen algler yeniden artış gösterdi.

SU YÜZEYİ DENİZ MARULU İLE KAPLANDI

Ocak ayında İnciraltı sahilinde de 2 defa görülen deniz marulu, son olarak Karşıyaka'da bulunan Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini kapladı.

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz marullarının oluşan kirlilik ve sıcaklığın artması sebebiyle ortaya çıktığını belirtti.

"DENİZ ÇOK KİRLİ"

Son yıllarda yaşanan deniz marulu patlamalarının sürpriz olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Körfez özellikle 2012'den sonra doygunluğa erişmeye başladı. Böylelikle yavaş yavaş deniz marulları da patlamaya başladı. Önceden nisan ayının sonlarında ve kasım ayında patlamalar yaşanıyordu. Fakat şu an yılın 12 ayı hava sıcaklığı ortalamanın çok az üstüne çıktığında deniz marullarını görüyoruz. Çünkü deniz çok kirli ve çok doygun" diye konuştu.

SEBEBİ FABRİKALARDAN GELEN KİRLİ SU

Sözlerini sürdüren Yaşar, "Sıcaklık ve besin elementleri artınca çok daha büyük verimlilik yaşarız ama besin değerleri bu kadar çok artınca da maalesef ters tepki yapar. Hala iç derelerden buraya müthiş bir kirlilik akıyor. Ocak ayında biraz sıcaklık arttı ve 2 defa art arda patlama yaşandı. Buradaki deniz marulunun tek olayı özellikle fabrikalardan kirli suyun gelmesidir" ifadelerine yer verdi.

"BU SIKINTILARI DAHA ÇOK ÇEKERİZ"

Fabrikalardan arıtılmadan gelen suların önüne geçilmesini ve yeniden arıtılma yapılmasını aktaran Prof. Dr. Yaşar, son olarak şunları ekledi:

2002 yılında bütün arıtmalar çalıştırıldı ve denizde müthiş bir mavilik görüldü. Halkapınar'da piknik bile yapıldı. 2007 yılında derelerin altını betonlaştırmaya başladılar. Körfez yeniden kokmaya başladı.



Geçtiğimiz sene tüm zamanların en büyük balık ölümleriyle karşı karşıya geldik. Burada yapılması gereken, jeokimyacı ya da biyokimyacılar ile çalışılmak zorunda. Uzmanlarla çalışılmadığı sürece biz bu sıkıntıları daha çok çekeriz.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesine ait yüzer-gezer palet aracı ile deniz yüzeyindeki deniz marullarını temizleme çalışmaları sürüyor.