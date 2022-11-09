Petrol
95.36
0.00%
Euro
18.7242
0.33%
Dolar
18.5951
0.39%
Altın
1.021
0.16%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
351.597
-5.94%
BTXN Coin
8.83
-13.17%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    9 Kasım Çarşamba günü İzmir'de yaşanacak olan su kesintileri merak ediliyor. İZSU tarafından bugüne ait kesinti yaşanacak ilçeler ve saatler açıklandı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?
    • 09.11.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de oturan ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında sorguluyor. İşte 9 Kasım İzmir su kesintileri...

    9 Kasım 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

    İZSU'nun yapmış olduğu duyuruya göre bugün İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması beklenmekte. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olduğunu ve ne kadar süreli olacağını sorgulamaya başladı.

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 9 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri! #1

    Bugün Güzelbahçe ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Yaşanacak olan kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


    2022-2023 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kaç TL? VGM burs başvuru ekranı
    Eğitim

    2022-2023 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kaç TL? VGM burs başvuru ekranı

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Emre Belözoğlu'ndan gazeteciye tepki: Telefonunu kapatacaksın
    Futbol

    Emre Belözoğlu'ndan gazeteciye tepki: Telefonunu kapatacaksın

    Görüş Bildir