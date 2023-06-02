İzmir'de yağış sonrası göle dönen sokaktan botla geçti Her yağış sonrası benzer manzaraların oluştuğu kentte, bir kez daha cadde ve sokaklar gölde döndü. Esnaf ise çareyi su sokaktan kürek kullanarak botla geçmekte buldu.

İHA

Yurdun kıyısında yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

İzmir'de de iki gün boyunca devam eden sağanak yağmur, yeniden olumsuzluklara yol açtı.

Öyle ki Bornova ilçesinde yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Kürek kullanarak botla geçti

Bölgede esnaflık yapan bir vatandaş da sokaktan geçmek için çareyi bota binmekte buldu.

Her sene aynı manzarayla karşılaştıkları için botu dükkanda tutmaya başladıklarını, yağmur yağdığı zaman da kullandıklarını ifade eden Serdar Aşın isimli vatandaş, sorunlarının çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

"Sorunu ilettik ama ilgilenen olmadı"

Yıllardır aynı sorunları yaşadıklarını söyleyen Aşın, şu ifadeleri kullandı:

Dükkanlarımızı su basıyor. Defalarca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'ne sorunu ilettik ama ilgilenen olmadı. Bir an önce sorunun çözülmesini istiyoruz. Botla sokaktan geçtik, insanlara da yardım ettik. Her sene aynı manzara olduğu için botu dükkanda tutuyorum.

"Her sene aynı rezilliği yaşıyoruz"

Hüsamettin Tolga Özılgaz isimli esnaf da, "İzmir'de yıllardır bu rezaleti yaşıyoruz. İleride dükkanım var, her sene aynı rezilliği yaşıyoruz. Biz bu sorunu çekmek zorunda mıyız? Belediyenin çalışması gerekiyor." dedi.