İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki Efe Öksüz, Avrupa'daki piyano yarışmasında birinci oldu Pandemi sürecinde müziğe ilgisini fark eden Efe Öksüz, bu süreçte sıkıldığı piyanoya 3 yıl sonra yeniden başladı. İtalya’da katıldığı yarışmadan ise şampiyon olarak döndü.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi geride kaldı.

Kısıtlamalar, yasaklarla geçen süreç kimi vatandaşların yeteneklerini keşfetmesine neden oldu.

Evde geçirilen zaman içerisinde kendini keşfeden isimlerden biri de 15 yaşındaki Efe Öksüz oldu.

İzmir'de yaşayan lise öğrencisi Öksüz, müziğe ilk adımını 8 yaşında attı. Bu da babası tarafından kendisine alınan mini org sayesinde oldu.

Ardından hevesini alınca bu sevdadan vazgeçti.

1 yıllık eğitimle yarışmaya katıldı

Aradan geçen zamanın ardından 3 yıl önceki pandemi sürecinde, rafa kaldırdığı orgunu hatırladı ve yeniden eline aldı.

Videolar izleyerek eğitime başlayan Efe Öksüz'ün çalışmalarını izleyen baba Tahsin Öksüz, oğlunun yeteneğini fark edince elektronik piyano alarak profesyonel eğitimi için harekete geçti.

Aldığı eğitimle yeniden müzik serüvenine başlayan Öksüz, 1 yıllık eğitimin ardından İtalya'nın Taronto kentinde düzenlenen yarışmaya da başvurdu.

Birinci oldu

"11. İnternational Music Competition For Youth Dinu Lipatti" yarışmasına katılan Efe, 180 kişi içerisinden 1. oldu.

Efe, müzik hayatına devam etmek istediğini ve Avrupa'da büyük konserler vermeyi hedeflediğini açıkladı.

"Babam bendeki yeteneği fark etti"

Öksüz, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 3 yıldır piyano çalıyorum. Aslında ilk olarak sekiz yaşında başlamıştım ama sonra bıraktım. Daha sonra pandemi döneminde, 6'ıncı sınıftayken eve kapandığımız için çok sıkılmıştım ve yatağımın altında yıllardır duran bir org vardı onu çıkardım. İnternetten izlediğim videolar sayesinde yeniden çalmaya başlayınca babam bana elektronik piyano aldı. Babam bendeki yeteneği fark edince Esra Hoca ile iletişime geçti ve yaklaşık bir yıldır da kendisiyle çalışıyoruz. İtalya'da bir piyano yarışması olduğunu da Esra Hoca'dan öğrenmiştim ve ilk duyduğumda çok sevindim. Güzel bir etkinlik, uluslararası bir yarışmaydı. Rakiplerim de gayet yetenekli ve zorluydu. Oradan da birincilikle ayrıldığım için çok mutlu oldum.

"Özgür hissediyorum"

İlerideki hedeflerinden de bahseden Efe Öksüz, sözlerine şöyle devam etti: