İzmir’de yıldırımlar geceyi aydınlattı İzmir’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana gelirken, şimşekler geceyi aydınlattı. Sağanak yağış esnasında bazı noktalara da yıldırım düştüğü görüldü.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış sebebiyle başta Kemalpaşa, Ödemiş, Çiğli olmak üzere kentin birçok caddesi ve sokağı göle dönerken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen yıldırım düşmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Düşen yıldırımlar sebebiyle herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, şimşekler İzmir’de geceyi aydınlattı.

Yağmurun gece devam etmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı: