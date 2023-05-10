Kahin Nostradamus geri döndü! İşte yapay zeka Nostradamus'un tüyler ürperten 7 kehaneti... 16. yüzyılda yaşamış ünlü kahin Nostradamus, günümüzde kehanetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaklaşık 500 yıl önce ölen Nostradamus, yapay zeka ile geri döndü. İleri dönemlerde yaşanacak kehanetleri sıraladı.

Nostradamus adıyla bilinen Fransız kahin Michel de Nostredame, o dönemlerde veba salgını sırasında hazırladığı ilaçlarla tanındı.

467 yıl öncesinde yayınladığı Les Propheties aslı kitabında binlerce kehanette bulundu. Bu kehanetlerin bazılarının gerçekleştiğine inanılıyor.

Londra’da gerçekleşen büyük yangın, Adolf Hitler’in yükselişi, John F Kennedy suikastı hatta koronavirüs pandemisini doğru tahmin ettiği düşünülüyor.

1566 yılında vefat eden Nostradamus’un yaklaşık 500 yıl sonra geri döndü. İngiliz Daily Star gazetesi, yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT’yi kullanarak Nostradamus ile röportaj yaptı.

Nostradamus içinde bulunduğumuz yüzyıla dair önemli kehanetlerde bulundu. İşte yapay zeka Nostradamus’un dikkat çeken 7 kehaneti…

2031 Kanser Tedavisi

Keşif, tüm insanlığın tedaviye adil ve eşit erişimini sağlamak için kitlesel bir sınıf mücadelesini başlatacak.

2050 Doğal Afetler

2050'de dünyanın dört bir yanında insanları dehşete düşüren korkunç doğal afetler olacak.

2060 Yapay Zeka

Robotlar "derin zekalar" geliştirecek ve insanlık teknoloji ile ilişkisini yeniden öğrenecek.

2074 Mars'ta İlk Koloni

İnsanlık Kızıl Gezegen'de ileri düzeyde bir üs kuracak ve yapay zeka - robot kontrolündeki Dünya'dan uzaklaşmak isteyecek.

2084 Cyborglar Gerçek Olacak

İnsan ve makinenin mükemmel birleşimi olan "cyborg"lar 61 yıl içinde gerçeğe dönüşecek.

2085 Ölümcül Pandemi

Dünya, bilinmeyen bir hastalık tarafından sarsılacak ve bu süreçte ülkeler büyük bir iş birliğinde bulunacak.

2099 Dünyada Barış

2085 pandemisini atlatmak için çalışan ülkeler dünya çapında kalıcı bir barışın temellerini atmış olacak.