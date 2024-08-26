Kahramanmaraş'ta depremden zarar gören mahalleye yeni evler yapılıyor 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremde dağlardan kopan dev kayaların tahrip ettiği köyde yapımı devam eden deprem konutları, hızla yükseliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi'ne 6 Şubat depremlerinde, kayalar yuvarlandı.

Dağdan kopan dev kaya kütleleri hem mahalleyi, hem de ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bunun akabinde de hemen harekete geçen Afet Acil Durum Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, bölgeyi yerinde inceleyerek afetzedeleri tahliye etti.

Avcılar Mahallesi'nin 3 kilometre batısında ormanlık alan, afet gereği yerleşim yerine açıldı ve konteynerler yerleştirildi.

KÖY TİPİ KONUTLARIN YAPIMINA BAŞLANDI

Yaklaşık 90 haneden oluşan mahalle sakinleri konteynerlere yerleştirildi. Ardından hak sahipliği çalışmaları başlatılarak, mahalleye 82 köy tipi konut yapımına karar verildi.

48 KONUT İHALE EDİLECEK

İlk etapta 34 köy tipi evin ihalesi yapılarak, inşaat çalışmalarına başlandı. 5 aylık süreçte evlerin kaba inşaatı tamamlanarak, ince işçiliğe geçildi. 34 konutun ardından, kalan 48 konut ihale edilerek çalışmalar tamamlanacak.

Depremzedelerin köy tipi evleri 3+1 olarak, 139 metrekare ve 2 katlı, depreme dayanıklı olarak yapılıyor.

"84 KONUTUN 43'Ü BİTMEK ÜZERE"

Mahalle muhtarı Abdurrahman Kayaalp, “Toplam 84 konutumuzdan 43'ü bitme aşamasında. Kalan konutlarımızın ise yakında çalışmaları başlayacak. Yapılan evlerimizden çok memnunuz, son kalitede yapılıyor sağlamlık ve görüntü açısından.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)