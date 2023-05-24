Kahramanmaraş'ta down sendromlular için özel alan yapıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta down sendromlular için özel etkinlik alanı yapıldığını duyurdu. Soylu, güzel haberi “Kahramanmaraş +1 Sokak” olarak duyurdu.

Play ensonhaber.com Türkiye, asrın felaketini 6 Şubat'ta yaşadı... Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili yıktı, geçti. Binlerce can, yerle bir olan binaların altında can verdi. Aradan geçen 3,5 ayın ardından büyük acının yaraları sarılıyor. Devlet unutmadı... Bu kapsamda Kahramanmaraş'taki down sendromlular unutulmadı. Devlet, onlar için özel etkinlik alan yaptı. Güzel haberi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, duyurdu. Özel tasarlandı "Depremden etkilenen down sendromlu kardeşlerimiz için özel olarak tasarladık." diyen Soylu, etkinlik alanı içerisinde bulunanları şöyle sıraladı: Kahramanmaraş +1 Sokak… Barınma alanları, psikososyal destek, fizyoterapi, etkinlik alanları, hobi bahçeleri, fiziksel aktivite alanları, macera parkuru, spor alanları, resim atölyesi, üretim atölyeleri ve down kafe...