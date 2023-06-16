Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalıp boy veren ay çekirdekleri

İHA

Asrın felaketi Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma neden oldu.

Depremlerin merkezinde bulunan Azerbaycan Bulvarı’ndaki Serap Apartmanı da yerle bir oldu.

Apartmanın altında bulunan kuruyemişçi ve içindeki ürünler de enkaz altında kaldı.

Enkaz altında kalan ay çekirdekleri ise depremin üzerinden geçen 4 aydan sonra önce filizlendi, daha sonra boy vererek çiçek açtı.

Yol kenarından geçen vatandaşların dikkatini çeken ay çekirdekleri ilgi çekerken, kuruyemişçinin sahibi gelip geçenlerin çekirdeklerden yiyebileceğini söyledi.

Kuruyemişçi Mehmet Kartal, şunları söyledi:

2015 yılının 6 Şubat tarihinde iş yerimi açmıştım. 6 Şubat 2023’te de deprem oldu. İlk sarsıntıda evdeydim, ikincisinde öğle saatlerinde buradaydım. İlk depremde yıkıldı iş yerimiz, yapılacak hiçbir şey olmadığını anladım. Hiçbir ürün kurtaramadık gıda maddesi olduğu için. Yaklaşık 5-6 milyon lira zararımız var. Ay çekirdeklerini tarladan çiğ alırdım. Çiğ olduğu için toprağı gören ürün de yeşerip çiçek açmış. Ürün çekirdek verirse gelip geçenler yiyebilirler serbest.