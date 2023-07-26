Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmalarında bulduğu Türk bayrağını dalgalandırıyor Deprem bölgesine giderek çalışmalara katılan bir iş makinesi operatörü, sitenin enkazdan çıkardığı Türk bayrağını iş makinesine asarak çalışıyor.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat depremlerinde tek yürek oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen 11 il için yurdun dört bir yanından vatandaşlar yardım yağdırdı.

Kimileri beslenme ve barınma yardımı için harekete geçerken, kimileri ise ilk andan itibaren enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı.

Enkazdan çıkardığı Türk bayrağını aracına astı

Bu çalışmalardan biri de Kahramanmaraş'ta depremin simge bölgelerinden biri olan ‘Ebrar Sitesi’nde yürütüldü.

Ordu’dan bölgeye gelen iş makinesi operatörü Serkan Aktaş da sitedeki enkazdan çıkardığı Türk bayrağını iş makinesine astı.

"Türk bayrağımızın dalgalanmasından güç alıyoruz"

Çalışmalarını al bayrağın gölgesinde yaptığını belirten Serkan Aktaş, şu ifadeleri kullandı: