Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmalarında bulduğu Türk bayrağını dalgalandırıyor

Türkiye, 6 Şubat depremlerinde tek yürek oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen 11 il için yurdun dört bir yanından vatandaşlar yardım yağdırdı.
Kimileri beslenme ve barınma yardımı için harekete geçerken, kimileri ise ilk andan itibaren enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı.
Enkazdan çıkardığı Türk bayrağını aracına astı
Bu çalışmalardan biri de Kahramanmaraş'ta depremin simge bölgelerinden biri olan ‘Ebrar Sitesi’nde yürütüldü.
Ordu’dan bölgeye gelen iş makinesi operatörü Serkan Aktaş da sitedeki enkazdan çıkardığı Türk bayrağını iş makinesine astı.
"Türk bayrağımızın dalgalanmasından güç alıyoruz"
Çalışmalarını al bayrağın gölgesinde yaptığını belirten Serkan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:
Ordu’dan geldik ve depremin ilk gününden bu yana buradayız. Devletimize milletimize yardımcı olmak istiyoruz. Ölmüşlerimize rahmet kalanlara sabır versin Allah. Güzel sonuçlar olacak kısa sürede toparlamaya çalışıyoruz. Ben operatör olarak çalışıyorum. Türk bayrağını yıkım sırasında inşaatta bulduk. Biz de her bulunduğumuz ortamda dalgalansın diye makinemize güzellik katalım dedik. İnsanların dikkatini çekiyor bizim de hoşumuza gidiyor. Türk bayrağımızın dalgalanmasından güç alıyoruz. Onun gölgesi altında güçlü olmamanın ihtimali var mı.