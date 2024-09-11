Kahramanmaraş'ta futbolcu çocuklarını kaybeden ailelerden takıma destek 6 Şubat 2023 depremlerinde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden futbolcuların aileleri, yeniden sahalara dönen takımı ligin ilk maçında yalnız bırakmayarak duygusal bir destek gösterdi.

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AA & Ensonhaber

O dönem Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'un Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde yıkılan tesislerinde hayatını kaybeden Abdulkadir Dişbudak, Hakan Doğan, Saruhan Bolat, Burhanettin Sever ve Taner Kahriman'ın aileleri, kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca'nın davetiyle Kahramanmaraş'ta ağırlandı.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen Abdulkadir Dişbudak, Saruhan Bolat ve Burhanettin Sever'in aileleri, önce Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti ve ardından kulübün depremde yıkılan tesislerinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kahramanmaraş İstiklalspor ile Ağrı 1970 maçını izlemek üzere Batıpark Stadyumu'na geçen aileler, başkan Akarca tarafından, vefat eden evlatlarının forma numaralarının yazılı olduğu özel formalarla onurlandırıldı.

Maça siyah formayla çıkan Kahramanmaraş İstiklalspor, saha kenarlarına depremde kaybettiği futbolcuların anısına "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankartlar astı. Duygusal anların yaşandığı karşılaşmada Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin ilk maçında Ağrı 1970'i 1-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

AKARCA: "ACIMIZ HALA İLK GÜNKÜ GİBİ"

Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, kazandıkları ilk galibiyeti depremde hayatını kaybeden sporcularının ailelerine ithaf ettiklerini belirtti.

İlk maçta yanlarında olan sporcu ailelerine minnettar olduklarını vurgulayan Akarca,

Depremde kaybettiğimiz sporcular, bizim için öz evlat gibiydi ve onları asla unutmayacağız. Şehitlerimizin ailelerini her zaman kendi ailemiz olarak gördük. Deprem felaketiyle birçok canımızı yitirdik, acımız hala ilk günkü kadar derin. Tüm deprem şehitlerimize rahmet diliyor ve yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz

dedi.

"OĞLUMUN EN ÇOK SESİNİ ÖZLEDİM"

Giresun'dan maçı izlemek için gelen baba Fahrettin Bolat, oğlu Saruhan Bolat’ın forma giydiği Kahramanmaraş’ta bulunmanın kendisi için derin bir anlam taşıdığını belirtti. Yaşadığı acının hala ilk günkü kadar taze olduğunu ifade eden Bolat,

Kahramanmaraş bizim için bambaşka bir şehir. Televizyonda adını duyduğumuz an, o gece yaşadıklarımız hemen gözümde canlanıyor. Oğlumun ter döktüğü sahaya gitmek, onu düşünmek, burada, onun soluduğu havayı solumak tarif edilemez bir duygu.

dedi.

Deprem gününde maçları olduğunu ve oğlu ile en son o gün konuştuğunu dile getiren Bolat, her maç sonrası oğlunun kendisini mutlaka aradığını ve skoru paylaştığını anlattı. Oğlu ile çok yakın bir ilişkileri olduğuna dikkat çeken Bolat, deprem günü yaşananları şu sözlerle aktardı:

Beni arayıp, 'Baba, bugün de kazandık. Çok iyi gidiyoruz' dedi. Maçı 4-1 kazandıklarını heyecanla anlattı. En son arkadaşlarıyla yemeğe gideceğini söyleyip, daha sonra arayacağını söyledi. Ama o telefon bir daha gelmedi. Oğlumun sesini, 'Baba' deyişini, maçlardan sonraki heyecanını çok özledim. Biz baba-oğul değil, ağabey-kardeş gibiydik; aramızda hiçbir sır yoktu. Ama kader işte, ilahi takdir böyleymiş.

Futbolcu Burhanettin Sever’in ağabeyi Celalettin Sever de, depremden iki gün önce dedelerinin vefat ettiğini ve kardeşinin cenazeye katılamadığını hatırlatarak, "Maç bir gün sonra olsaydı ve Erzurum’a gelebilseydi, belki de bu acıyı yaşamayacaktık. Ancak kader böyleymiş, mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.