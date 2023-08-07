Kahramanmaraş’ta nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan görüldü En son 1980’de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, 43 yıl sonra ilk kez kendini gösterdi.

İHA Anadolu’nun en nadir canlılarından biri… Nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listede yer alıyor. O bir, çizgili sırtlan. 43 yıl sonra görüldü Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde görüldü. Bir bekçinin cep telefonu ile çektiği fotoğraflar, çizgili sırtlanın ilçede 43 yıl sonra alınan ilk kaydı oldu. Kanal çevresinde gezdi, sonra gözden kayboldu İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi’nde bekçilik yapan Ali Bülbül, su kanalında bir hayvan olduğunu fark etti. Hayvanı incelediğinde çizgili sırtlan olduğunu anlayan Bülbül, hemen cep telefonuna sarıldı. Fotoğrafları çekilen sırtlan, bir süre kanal çevresinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Doğanın çöpçüleri Canlı hayvanlara ve insanlara saldırmayan çizgili sırtlanlar, doğanın çöpçüleri olarak biliniyor. Leşlerle beslenen çizgili sırtlanların, yaban hayatta oluşabilecek hastalıkların da önüne geçtiği ifade ediliyor.