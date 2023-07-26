Kahramanmaraş'ta tarihi çarşı depremin ardından yeniden canlılık kazandı Depremlerde hasar gören kentin en eski ticaret alanı olan Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı toparlanarak eski canlılığına kavuşurken, esnaf ise artan ticari canlılıktan ötürü gelecek günlerden dolayı umutlandı.

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İHA

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğradı.

Yaşanan depremler 11 ili etkilerken afet bölgelerinde yaraları sarmak için devlet millet el ele çalışmalar yürütülüyor.

Kentte tarihe tanıklık eden ve yüzyıllardır orijinalliğini yitirmeden ayakta kalmayı başaran 523 yıllık tarihi Maraş Kapalı Çarşı, depremlerde hasar aldı.

Sarsıntılardan dolayı bazı dükkanlarda çatlaklar oluşurken ayrıca tarihi çarşı çevresinde bulunan taş ve ahşap iş yerleri de yıkılmıştı.

Esnaf yeniden kente dönmeye başladı

Tarihi kaynaklarda 15’inci yüzyılın sonlarında inşaatına başlandığı bilinen ve yüzyıllardır canlılığını koruyan Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı, içerisinde barındırdığı Saraçhane, Köşkerler, Bakırcılar, Kuyumcular, Semerciler Çarşısı gibi çeşitli iş kolları ile tekrardan eski canlılığına dönmeye başladı.

Depremin üzerinden 5 ay 20 gün geride kalırken, esnaf yaralarını hızlı bir şekilde sararak işlerinin başına döndü.

Hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğramaya devam eden çarşıda giyimden gıdaya, yöresel lezzetlerden geleneksel el sanatlarına kadar çok sayıda işletmenin bulunduğu çarşıya gelen vatandaşlar alışveriş yaparak ticaretin canlanmasına neden oldu.

"Yavaş yavaş kapalı çarşı ve esnaflarda canlılık var"

Tarihi Kapalı Çarşı’da uzun yıllardır esnaflık yapan Ahmet Yorgun, şöyle dedi:

Depremden çıktık, şu an normale dönüyoruz. Yavaş yavaş kapalı çarşı ve esnaflarda canlılık var. İnşallah bu zor günleri de atlatacağız. Ekonomi şu anda biraz sıkıntılı ama gelenler yine alışverişini yapıyor. Bu zor günleri atlatacağız, ilerisi çok daha iyi olacak inşallah, gelecekten de umutluyuz.

"Düzeleceğine eminiz"

Bir diğer Kapalı Çarşı esnafı Harun Korkmaz ise, şunları söyledi:

Devlet elinden geleni yapmaya çalışıyor, yavaş yavaş ticaret de rayına oturmaya başlıyor. Cumhurbaşkanımızın dediğine göre 2 senede bütün şehirlerimiz ayağa kalkacak deniyor, beklentimiz de o.



Daha önce verdikleri sözü yerine getirdikleri gibi bunu da en kısa sürede atlatırız. Esnaflar olarak durumlar biraz kritik ama düzelmesini bekliyoruz. Tabi düzeleceğine de eminim.

"Yeniden Kapalı Çarşı esnafı olarak küllerimizden yeniden doğacağız"

Esnaftan Samet Zılkara da, şunları söyledi: