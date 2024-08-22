Kahramanmaraş'ta yaşayan kadını görenler mavi ve kahverengi gözlerine inanamıyor Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan kadının göz renklerinin, "heterokromi" nedeniyle farklı olması görenleri şaşırtıyor.

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AA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan ve göz renkleri birbirinden farklı olan 34 yaşındaki Nurhayat Hayta'nın herhangi bir görme bozukluğu bulunmuyor.

Hayta, farklı göz renkleriyle hayata devam ediyor ama etrafındakilerin ilgisinden bunalmış durumda.

Hayta, biri mavi diğeri kahverengi olan gözlerinin doğallığına çevresindekileri ikna etmeye çalışıyor.

AİLESİNDE GÖZÜ FARKLI RENKTE OLANLAR VAR

Hayta, tıpta "heterokromi" olarak bilinen bu özellikle dünyaya geldi. Amcası ve büyükannesinin de gözleri farklı renklerde olan Hayta, bu yaşına kadar çevresinden farklı tepkiler aldı.

ÇALIŞTIĞI RESTORANDA MÜŞTERİLERİN İLGİSİ YOĞUN

Kentteki bir restoranda çalışan ve dünyaya mavi ve kahverengi gözleriyle bakan kadın, müşterilerin de ilgisiyle karşılaşıyor.

"VANLI MISIN DİYE SORUYORLAR"

Lens taktığı düşünülen ve Vanlı olup olmadığı sorulan Hayta, gözlerinin doğallığını ispatlamak adına büyük mücadele veriyor.

"LENS KULLANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORLAR"

Nurhayat Hayta, göz renklerinin doğuştan olduğunu, amcası ve ninesinden genetik olarak kendisine geçtiğini düşündüğünü söyledi.

AİLEDE GENÇ NESİLDEN SADECE KENDİSİNİN GÖZLERİ FARKLI

Genç olarak ailede sadece kendi gözlerinin mavi ve kahverengi olduğunu anlatan Hayta, şöyle devam etti:

Çok farklı bir duygu. İnsanların tepkileri de çok büyük, gördükleri zaman şaşırıyorlar. Lens kullandığımı düşünüyorlar, ısrarla 'lens mi kullanıyorsunuz' diye soruyorlar. Çok şaşıran insanlar var etrafımda. Çok şükür görmemde hiçbir problem yok. Çok tepki görüyordum, sokakta yürüyemiyordum, insanlar sürekli durdurup gözlerimi soruyorlardı ve inanmıyorlardı. Böyle olunca da çok büyük tepki görünce rahatsız oluyordum. O yüzden ben de bir dönem lens kullandım, sonra doğallığa döndüm. Bazen insanlar Van kedisine benzetiyorlar, 'Vanlı mısınız, oradan mı geldiniz, orayla bir bağınız var mı' diyorlar. Ben de doğal olduğumu, oralı olmadığımı söylüyorum.

"KENDİMİ FARKLI VE GÜZEL HİSSEDİYORUM"

Göz renkleriyle çalıştığı iş yerinde de müşterilerin ilgisini çeken Hayta, "Kafeye gelen arkadaşlar çok güzel tepkiler veriyor, çok beğeniyorlar, tatlı olduğunu söylüyorlar öyle de tepkiler alıyorum. Bu gözlere sahip olduğum için kendimi çok farklı ve güzel hissediyorum." diye konuştu.

"HETEROKROMİ"

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı da tıpta "heterokromi" şeklinde adlandırılan durumun genetik olduğunu belirtti.

"RENK FARKI ANNE KARNINDA TESPİT EDİLİYOR"

İnsanın iki gözü arasında renk farkı olduğunun anne karnında tespit edilebildiğini anlatan Yüzbaşı, şunları kaydetti:

Nurhayat Hanım'ın zaten dedesinde de varmış, yani genetik geçişi olan bir durum. Bu tarz hastaları gördüğümüz zaman tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Bazen altında bir genetik hastalık yatıyor olabilir. Bu noktada tabii ki bu hastalarımızı ayrıntılı muayene ediyoruz. Bu hastaları tespit ettiğimiz zaman, altında eğer bir hastalık yoksa ilerleyen süreçte herhangi bir problem olmuyor, göz bozukluğu da olmuyor ama muayene edip bunu böyle değerlendirmekte fayda var.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)