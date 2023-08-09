Hatay’da depremzede çift konteyner kentte evlendi Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlere Kahramanmaraş'ta yakalanan çift depremler nedeniyle düğünleri erteledikleri düğünlerini konteyner kentte yaparak düğünle dünyaevine girdi.

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İHA

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yasa uğradı...

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkilerken kısa sürede depremzede vatandaşlar için çalışmalar başladı.

Yaşanan depremlerde büyük yıkıma uğrayan kentlerin başında Hatay geldi.

Geride binlerce acı hikaye kalırken Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Tuba Gazi’nin annesi de göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Üç kardeş olan Tuba Gazi, babasıyla konteyner kentte yaşamaya başladı.

8 Şubat’ta evlenmeyi planlayan ancak 6 Şubat’ta iki büyük deprem yaşayan Tuba ve Bestami çiftinin nikah töreni ise depremle birlikte ertelendi.

Gençlerin bu durumuna kayıtsız kalmayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, depremden etkilenen çiftin yaralarını sarmak amacıyla düğün hazırlıklarına destek oldu.

“Elimin Emeği Gözümün Nuru” projesi

Tuba’nın gelinliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan diktirirken, gelinin çeyizi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan “Elimin Emeği Gözümün Nuru” projesi çerçevesinde AK Parti Sultanbeyli İlçe Kadın Kolları tarafından hazırlandı.

Konteyner kentte gerçekleşen nikah törenine damat Bestami Eker gelin arabası ile geldi. Daha sonra çift gelin arabası ile nikah töreninin gerçekleşeceği alana geçti.

Havadan dron ile görüntülenen nikahta gelin Tuba Gazi gözyaşlarına hakim olamadı.

“Hüseyin Keskin: Emine Erdoğan da ilgilendi”

Nikahı kıyan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, şu ifadeleri kullandı:

Sultanbeyli Belediyesi konteyner mahallesinde Tuğba kızımızla tanıştık ve o tarihten itibaren kızımızdan rica ettik, Bestami ile olan düğününü biz tertip ettik. Düğününü oluştururken özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi de yakından ilgilendi.



Kendisine de özellikle teşekkür ediyorum. Ve bugün burada konteyner mahallemizde kıymetli depremzede kardeşlerimizin davetli olduğu, ailelerinin bulunduğu bir ortamda nikahlarını gerçekleştirmiş olduk. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.

"Yakın ilgilerinden dolayı minnettarız"

Damat Bestami Eker, şu şekilde konuştu:

Çok mutluyuz. İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve eşi Çiğdem Keskin Hanım ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi Hanım’ın yaptıkları yardımlardan, yakın ilgilerinden dolayı minnettarız.

"Bana bir anne gibi kucak açtı"

Emine Erdoğan’a teşekkür eden gelin Tuba Gazi ise, şunları söyledi: