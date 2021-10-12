Kamufle etmeye son! Kepekten kurtulmanın en etkili 5 yöntemi

Kepek sorunu yaşayanlar bu durumdan nasıl kurtulacaklarını araştırıyor. Kepeklerden kurtulmak için doğal yöntemleri denemek isteyenler, etkili olabilecek uygulamaları gündeme taşıdı.

Kepek sorunu olanlar ve bundan bir türlü kurtulamayanlar, hangi yöntemlerin işe yaradığını merak ediyor.

Kepek sorunu yaşayanlar, bu durumundan olumsuz etkileniyor ve saçlarını kamufle etmek istiyor.

Bu sorunla doğal yollarla baş etmek isteyenler ise hangi ürünlerin iyi gelip gelmediğini merak ediyor.

Dünya üzerindeki her iki kişiden biri kepek sorunu yaşarken, yine kepek en inatçı sorunların başında yer alıyor.

Kepek sorunu bir hastalık olarak görülmemekle beraber, hijyen eksikliğinden kaynaklanmadığı biliniyor.

Peki, Kepekten kurtulmak için ne yapılmalı? İşte yöntemleri...

KEPEKTEN KURTULMANIN YOLLARI

TUZ:

Saçınızda kepeğin yoğun olduğu bölgeye tuz sürün ve biraz bekleyin.

Daha sonra hafifçe başınıza masaj yapın. Ardından saçınızı iyice durulayın.

Bu işlemin ardından kuru ve kepekli saçınızın iyileştiğini ve şampuan için hazır hale geldiğini göreceksiniz.

LİMON:

2 yemek kaşığı limon ile kepeklerin yoğun olduğu bölgeye masaj yapın.

Ardından 1 fincan suyun içine 1 çay kaşığı limon suyu karıştırın ve bununla saçınızı durulayın.

Kepeklerinizden kurtulana kadar bu işlemi yapabilirsiniz ancak iyi gelip gelmediğini dikkatle gözlemleyin.

ELMA SİRKESİ:

Bir kasenin içine su ve elma sirkesi koyun ve banyodan çıkmadan önce saçınızı bu su ile yıkayın.

Eğer banyoda bu işlemi yapmayı unutursanız, banyodan sonra saçınıza sürün ve 1 saate yakın bekleyin.

Havluyla sardığınız saçınızı süre dolunca iyice durulayın.

Elma sirkesi kepek sorunundan kurtulmanız için en etkili çözümlerden birisi olacaktır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Duş almadan önce 3 kaşık hindistan cevizi yağını saçınıza sürün.

Hindistan cevizini saçınıza yedirmek için masaj yapın ve bir saat bekleyin.

Ardından saçınızı iyice kuruladıktan sonra kepeğe neden olmayacak bir şampuanla yıkayın.

ÇAYAĞACI YAĞI

Duş almadan önce şampuanınızın içine birkaç damla çayağacı yağı ekleyin.

Daha sonra bu şampuan ile duş alın ve saçınızı iyice kurutun.