Kapadokya'da kaçak yapı mücadelesi: 11 iglo yıkıldı Kapadokya'da, peribacası oluşumlarının yakınına kaçak inşa edilen 11'i iglo mimarisiyle yapılmış 13 bölümün bulunduğu konaklama tesisi yıkıldı.

AA

Türkiye genelinde özellikle de turizm bölgelerindeki kaçak yapılara karşı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda doğa turizminin en önemli lokasyonlarından biri olan Nevşehir'deki Kapadokya'da, ekipler görev başındaydı.

11 iglo yapı yıkıldı

Uçhisar, Göreme, Ortahisar ve Ürgüp'te peribacası oluşumlarının yakınına kaçak inşa edilen 11'i iglo mimarisiyle yapılmış 13 bölümün bulunduğu konaklama tesisi yıkıldı.

500 yapı daha yıkılacak

Ayrıca bölgedeki 500 kaçak yapının da yıkılacağı öğrenildi. Yıkım çalışmaları için jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Yıkım çalışması sırasında jandarma personeli çevrede güvenlik önlemi aldı.

"Mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir"

Kapadokya Alan Başkanlığından yıkıma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgede, sit alanında yapılanma koşullarına aykırı ilave eklentileri bulunanların kaçak bölümlerinin yanı sıra peribacası ve doğal oluşumlara zarar veren yapıların tamamının kaldırılacağı belirtilerek, "Bölgenin doğal dokusuna zarar veren, kültürel varlıkları tahrip eden, turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen tüm uygulamalara karşı mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)