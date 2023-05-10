Kapadokya'da nisanda 30 binden fazla turist balonla uçtu Kapadokya denince önce akla peri bacaları, sonra da balon turları ile bacaların üzerinde süzülmek geliyor.

AA

Turistlerin yaz-kış tercih ettiği merkezlerden birisi Nevşehir'in Kapadokya bölgesi.

Bölgede doğal güzelliklerin yanı sıra ciddi bir tarihi birikim de var.

Turizm merkezi Kapadokya'da nisan ayında 30 bin 282 turist, sıcak hava balon turuna katıldı.

Nisan ayındaki yağış ve rüzgar engeli uçuşları 10 günle sınırladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da yağış ve rüzgar engeli dolayısıyla nisan boyunca 10 gün sıcak hava balon turu düzenlenebildi.

Turlara katılan 30 bin 282 yerli ve yabancı turist, peri bacalarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izledi.

Geçen yılın aynı döneminde 18 gün gerçekleşen turlara 45 bin 379 turist katılmıştı.