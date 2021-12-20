Kapıya dayandı! İstanbul'a kar geliyor: İşte yağış saati...

İstanbulluların dört gözle beklediği kar yağışı için saat verildi. Megakentte kar ne zaman yağacak merak ediliyor.

Aralık ayında rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, soğumata başladı.

İstanbul için meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi. Ardından ise saat verildi.

İstanbullular yeni yıla girerken kar yağıp yağmayacağını araştırıyordu. Yurdun doğu kesimleri beyaza bürünürken, megakent için de geri sayım başladı.

Peki kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul'a kar yağması beklenen saat...

İSTANBUL'A KAR GELİYOR: İŞTE SAATİ

Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni hafta rapora göre, bugün yani 20 Aralık Pazartesi itibariyle birçok ilde kar ve sağanak yağışı meydana gelecek.

AKOM, İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı saati açıkladı.

AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek.