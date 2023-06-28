Kapodakya'ya giden yerli turistlerden balon turu fiyatına tepki Kapadokya'da yabancı turistler balon turlarına yoğun ilgi gösterirken, 100 eurodan başlayan fiyatlar yerli turistlerin canını sıkıyor.

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DHA

Ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da 27 firmaya ait onlarca sıcak hava balonu bulunuyor.

Turistler, sabahın ilk ışıklarında sıcak hava balonlarına binmek için yerlerini alıyor.

Pilotların kontrollerinin ardından havalanan onlarca balon, turistlerle birlikte Göreme beldesi ile Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü arasındaki kalkış alanlarından peş peşe gökyüzüne yükseliyor.

Kapadokya bölgesinde, 1 saatlik sıcak hava balonu turu ise 100 eurodan başlıyor.

"Koreli turistler tercih ediyor"

Sıcak hava balonu işletmecisi Halis Aydoğdu, şunları söyledi:

Bölgede balon fiyatları 100 eurodan başlıyor. Değişik uçuş tiplerine ve sepetlerdeki uçuşlara göre fiyatlar 200 euroya kadar değişiyor. 20, 24 ve 28 kişilik sepetler 1 saatlik veya 75 dakikalık uçuşlar halinde gerçekleştiriliyor. Bu sene en fazla Uzak Doğu olan Kore’den misafirlerimiz geliyor. Geçen seneye göre Latin Amerika’dan gelen turistlerde bir düşüş yaşamaktayız. Koreli turistler şu anda bölgede grup turizminde en fazla uçan kişi sayısını oluşturmaktadır. Yıl sonuna doğru Çin turizminin de başlamasıyla birlikte Çinli turistlerin de ilgi göstereceğini düşünüyoruz.

"Balon fiyatları canımızı sıkıyor"

Kurban Bayramı tatili için arkadaşları ile birlikte Sivas'tan Göreme’ye gelen Büşra Anamoğlu ise, şu ifadeleri kullandı:

5 kişilik arkadaş grubumla sabah balonları izlemeye geldik. Fakat balon fiyatları canımızı sıkıyor. Yapabileceğimiz tek şey, 'izlemek' diyerek sabah uyandık ve geldik. Firma yetkililerinin Türklere karşı özel bir fiyat belirlemelerini bekliyoruz. Kapadokya aslında yabancı turistleri çekmek için konumlanmış gibi. Türk turistlerde buradalar. Firmaların da bu noktada indirim yapmaları gerekir. Kapadokya’nın en önemli simgesi olan balona binmek istedik ama genellikle yabancılar biniyor, Türkler izliyor.

"Uzaktan izliyoruz"

İstanbul’dan Kapadokya'ya gelen Melis Genç de şunları söyledi: