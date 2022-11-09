Kasım ayının ortalarına gelirken, "Kar ne zaman yağacak?" sorusu arama motorlarındaki yerini aldı. Peki, Kar ne zaman yağacak? İşte yanıtı!

Ekim ve Kasım ayının başları tüm yurtta sıcak geçti. Özellikle İstanbul'da zaman zaman şaşırtan ve bunaltan sıcak bir hava hakim oldu.

"Pastırma sıcakları" olarak adlandırılan bu dönem, yaza ve güneşe doyamayanları ise bir hayli sevindirdi.

Ancak kasım ayının ortalarına gelmemizle beraber, soğuk ve rüzgarlı hava da yüzünü göstermeye başladı.

2022'nin son ayı aralığa doğru ilerlerken, "Kar ne zaman yağacak?" sorusu da gündemdeki yerini aldı.

Karı özleyen ve kar yağmasını bekleyen vatandaşlar, uzmanların konu hakkındaki görüşlerini merak ediyor.

Peki, Kar ne zaman yağacak? İşte yanıtı...

Kar ne zaman yağacak?

Türkiye pazartesi gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasına giriyor. Ülke genelinde sağanak yağış hakim olacak.

Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Havaların soğumasıyla birlikte meteoroloji uzmanı ay ortasına doğru İstanbul'a kar yağabileceğini belirtti.

9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'yı hatırlatan meteoroloji uzmanları, "Kasımda olmaz demeyin" diyerek uyardı.

İstanbullular dikkat

İstanbul için kar yağışı tahmininde bulunan Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, tarih vererek uyardı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ökten, "İstanbul'a dahi kar getirme potansiyeli var." dedi.