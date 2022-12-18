Kara yolları son durum I Hangi kara yolu kapalı?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması sebebiyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti, Urla ile Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerinde sağ şerit araç trafiğine kapatılarak, trafik akışı sol orta şeritten sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor. Tarsus-Adana Otoyol bağlantı yolu (Yenice kavşağı mevkisi) 6-7. kilometrelerinde "Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yolu Yapım İşi" nedeniyle ulaşıma diğer bağlantı kollarından izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerinde (Organize Sanayi Bölgesi kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor. Piraziz-Giresun yolunun 10. kilometresinde (Bulancak iskele mevkisi) yapılan ışıklı uyarı sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üstgeçit onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan ve kontrollü sürdürülüyor.