Kara yolları son durum I Hangi yol kapalı?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 30-41. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Çorlu-Kınalı ayrımı yolunun 35-38. kilometrelerinde (Çorlu istikameti) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Silivri istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor. Kızılcahamam-Ankara yolunun 45-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Osmaniye-Gaziantep yolu, 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Esenboğa Havalimanı ayrımı-Çubuk-Şabanözü yolunun 15-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, kazı çalışmalarından dolayı yola taş, kaya, toprak düşme riskine karşı dikkatli seyretmeleri gerekiyor. Kırşehir-Kayseri yolunun 1-3. kilometrelerinde kaldırım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım sol şeritten sağlanacak. Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 35-36. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Söke-Koçarlı-Cincin-Aydın yolunun 48-49. kilometrelerinde (Çakırbeyli mevkisi), Adnan Menderes Müzesi turizm yolu yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 31 Aralık'a kadar her iki yöndeki tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek. Uşak-Ulubey-Eşme yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.