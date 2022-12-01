KARA YOLLARINDA SON DURUM I 1 Aralık 2022 hangi kara yolunda çalışma yapılıyor?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları Çeltik-Seymenler mevkisinde enerji nakil havai hat montaj çalışması nedeniyle 01.00-06.00 saatlerinde 10-15 dakikalık aralıklarla otoyol trafiğe kapatılacak. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Alayhan bağlantı yolu 2-3. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Nevşehir-Ankara ve Niğde istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aksaray istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Trabzon-Rize yolunun 14-18. kilometrelerindeki (Yomra-Arsin kesimi) üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor. Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 4-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Sinop-Samsun yolunun 85-89. kilometrelerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 88-90. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.