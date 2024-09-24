Karabük'te otomobilin motoruna sıkışan tavşan kurtarıldı Eskipazar ilçesinde sanayiye getirilen bir otomobili tamir ettiği sırada motor kısmında bir tavşan fark eden usta, uzun uğraşlar sonrası tavşanı sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.

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İHA

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir sürücü, yola çıkacağı sırada, otomobilin motor bölümünden gelen değişik sesler fark etti.

Motorun bozulduğunu düşünen araç sahibi, aracını sanayi sitesinde bir tamirciye götürünce gerçek ortaya çıktı.

MOTORDAN TAVŞAN ÇIKTI

Sanayide motor ustası Mehmet Yavuz Gün, aracın kaputunu açıp yaptığı incelemede motorun alt kısmında tavşan olduğunu tespit etti.

Kanala çekilen aracın alt korumalığını söken motor ustası motor ustası Mehmet Yavuz Gün, tavşanı uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtardı.

"HERKES ŞAPKADAN ÇIKARIR BİZ MOTORDAN ÇIKARTTIK"

Motor ustası Gün, dün akşam üzerine dükkanını kapatmak üzereyken gelen bir müşterinin aracından ses olduğunu söylediğini belirterek, “Aracı kontrol ettiğimizde aracın altında gezinen bir hayvan olduğunu fak ettim. Bir baktık o da tavşandı. Hayvana zarar vermeden çıkarttık. Herkes şapkadan çıkartır, biz ise motordan tavşan çıkarttık.” dedi.

Görüntülerde konuşmalar ise gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)