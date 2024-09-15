Karadeniz'de palamut bolluğu: Vatandaş balık yesin Av yasağının kalkmasıyla denize açılan Trabzonlu balıkçıların ağları palamut ile şenlendi. Fiyatların 50 ve 75 lira arasında değiştiğini söyleyen balıkçılar, 'Vatandaş balık yesin, tavuğa, ete para verene kadar balığa versin daha karlıdır.' dedi

DHA

Karadenizin hırçın suları av sezonunun açılmasıyla hem balıkları hem balıkçıları ağırlamaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçıların ağları tonlarca balıkla adeta doldu taştı.

DENİZLERDE PALAMUT BOLLUĞU YAŞANIYOR

'Vira Bismillah' diyerek sezonun açılışını yapan Trabzonlu balıkçıların ağlarına en çok takılan balık palamut oldu.

Tanesi 1 kiloya kadar ulaşan palamutlar, tezgahlarda 75 liradan yer aldı.

Trabzon'da tezgahlarda istavritin kilosu 75, barbun 200, çupra 250, somon 200, levrek 250, mezgit 100 ve hamsi 200 liradan satışa sunuluyor.

"VATANDAŞ BALIK YESİN"

Palamut bolluğu yaşandığını belirten balıkçı Gökmen Aydın, "Balıklarda şu an durum fena değil. 50-75 liraya palamut var. Şu anda fiyatlar normal. Gıda olarak şu an balık ucuz. Kimse demesin ki, balık pahalıdır. Tavuk 175 lira, etin kilosu 450 lira.

Vatandaş balık yesin. Tavuğa, ete para verene kadar balığa versin daha karlıdır. Balık çeşitleri; istavrit, çinekop, hamsi var. Şu an fiyatları güzel” dedi.

"EN UCUZ BESİN PALAMUTTUR"

Palamudun göç balığı olduğuna dikkati çeken balıkçı Mehmet Örseloğlu, “Palamut göç balığı, ne olacağı belli olmaz. Yarın baktın daha bol olur. Bir baktın ki, yarın hiç olmaz. Bu balık denizde en hızlı giden hayvanlardan bir tanesi. Buna şimdi biz tam karar kestiremeyiz. En ucuz besin palamuttur. Bir palamuttan tava ya da buğulama yaptığın zaman 3-4 kişi yiyor” diye konuştu.

Balık almaya gelen müşteri Yakup İski de "Fiyatlar benim için çok uygun. Bu fiyata bu palamut biraz zor bulunur. Haftada iki kere, üç kere alırım. Yani iki gün arayla yerim” dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)