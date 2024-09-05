Karadeniz’de palamuttan sonra hamsi bolluğu Av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda palamut bolluğu yaşanırken hamsinin de bu kadar erken zamanda tezgahlarda yer alması geleceği açısından umut verici görülüyor.

İHA

Tüm Türkiye’de denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla son buldu.

Av yasağının bitmesiyle balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek sezonu açtı.

Tezgahlarda palamut bolluğu yaşanırken tanesinin 100 TL’den satılması da vatandaşları memnun ediyor.

Palamudun bereketinin ardından hamsi de tezgahlarda yerini bulmaya başladı.

BALIKÇILAR ŞAŞKIN

Balıkçılar, yıllar sonra hamsinin böylesine erken zamanda tezgahlarda yerini almasından memnun ve geleceği açısından umut verici olduğunu söylüyor.

Trabzon Balık Hali'nde ise hamsinin kilosu 200-250 TL aralığında alıcısını bekliyor.

“İLK KEZ BU KADAR ERKEN GELDİ”

Palamudun bol olduğu dönemde ilk kez hamsinin erken dönemde tezgâhlarda yerini aldığını belirten Trabzon'daki balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, “Bu sene palamudun bol olduğu dönemde ilk kez hamsi geldi. Hamsi Sinop'tan geliyor. Genelde küçük balıkçıların ağlarına takılan hamsi. İlk kez bu kadar erken geldi. Uzun yıllardır ilk kez palamutla birlikte hamsi gelmiş oldu. Fiyatı 200 TL. Genelde palamut bol olduğu zaman hamsi az olur. Hamsinin devam edip etmeyeceği konusunda şu an bir şey söylemek çok zor.” ifadelerini kullandı.

“BOL OLACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ”

Hamsinin de palamut gibi bol olacağını ümit ettiklerini belirten balıkçı esnaflarından balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Hamsi ilk kez bu kadar erken geldi. Bu sene palamudun bolluğu var. İnşallah hamside de bu bolluğu yaşayacağız. Genelde önceki yıllarda bu kadar erken görünmezdi.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)