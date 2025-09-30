Karadeniz'de yaylalardan zorlu dönüş

Ordu’nun Çambaşı ile Giresun’un Karagöl yaylaları ve çevresindeki obalarda yazı geçiren çobanlar, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna çıktı. Mayıs ayında sürüleriyle yaylalara çıkan çobanlar, yaklaşık 5 ay boyunca hayvanlarını taze otlaklarda otlattıktan sonra, eylül sonunda köylerine geri dönmeye başladı.

SİSLİ VE ZORLU YOLCULUK

Koyun, koç ve kuzulardan oluşan sürüler, çobanların öncülüğünde sis ve çise altında ilerliyor. Yolculuk üç gün sürüyor. Çobanlar, belirli aralıklarla mola vererek hem sürülerini dinlendiriyor hem de yanlarında getirdikleri yiyecekleri çay eşliğinde tüketiyor.

GÜVENLİK İÇİN KAMYONET EŞLİK EDİYOR

Yol boyunca, hayvanların hastalanma ihtimaline karşı sürülere bir kamyonet eşlik ediyor. Hasta ya da yorgun düşen koyunlar araca alınarak yolculuğa devam ediyor. Ayrıca, bölge sakinleri de güzergâh boyunca topladıkları kekik ile yetiştirdikleri karalahana ve havuç gibi ürünleri satışa sunuyor.

"TAM KURT HAVASI"

Giresunlu 57 yaşındaki çoban Öner Büber, Piraziz ilçesindeki köyüne döndüğünü belirterek, yolculuğun zorluklarını şu sözlerle anlattı:

Sabah erken saatlerde Karagöl’den çıktık. Akşam Çambaşı Yaylası’nda kaldık. Şimdi duman ve çise eşliğinde ilerliyoruz. Yolculuk zor; koyunları takip etmen gerekiyor. Hava tam ayı ve kurt havası, o yüzden de güç.

"5 AY YAYLADA KALDIK"

Ordulu çoban Muammer Kovan ise çobanlığı babasından devraldığını söyleyerek, mayısta çıktıkları yayladan eylülde dönüşe başladıklarını aktardı:

Kar yağmadan dönmek zorundayız. Havalar sertleşti. Koyunlarımız için kalacak yerimiz vardı ama artık dönüş vakti geldi. Beş ay boyunca kuzularımız büyüdü, kurbanlık satışlarımızı yaptık. Şimdi arkadaşlarla birlikte köylerimize dönüyoruz. Beraber olunca yol daha kolay geçiyor.

HASTA KOYUNLARA YOL ARKADAŞLIĞI

Çobanlara aracıyla eşlik eden Ahmet Candemir ise hasta ve yorgun düşen koyunları araca aldığını belirterek, şunları söyledi: