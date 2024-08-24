Karadenizli balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor Av yasağının bitmesine gün sayan balıkçılar, ağ ve tekne bakımlarını sürdürüyor. Palamut sezonu için umutlu olduklarını belirten balıkçılar av döneminin bereketli geçmesini bekliyor.

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DHA

Av yasağının bitmesine günler kala balıkçı teknelerinde başlayan hareketlilik sürüyor.

15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle balıkçılar 'vira bismillah' diyecek.

BALIKÇILAR YENİ SEZONDAN UMUTLU

Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını hızlandırdı.

Ağlarını onaran balıkçılar, kızağa alınan teknelerin alt kısımlarının boya işlerini, pervanelerin balans ayarı ve parlatılmasının yanı sıra sonar cihazlarının da son kontrolünü yapıyor.

Tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Trabzonlu balıkçılar, bu yıl bereketli av dönemi umut ediyor.

"HAZIRLIKLARIMIZ BİTMEK ÜZERE"

Teknelerinin boya ve tamir gereken bölümlerini tamir eden balıkçı Erdal Terzi, “Taşlanacak yerleri taşlıyoruz. Şu anda güverte kapaklarını yapıyoruz. Dengesiz gelen yerleri taşlıyorum.

Ağ olsun, raspa boyası olsun bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. İşlerimiz bitmek üzere. Ondan sonra Allah’ın izniyle denize açılırız” dedi.

"BEREKETLİ BİR SEZON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Balık ağlarını tamir eden balıkçı Oğuzhan Yazıcı, “Av sezonu için ağları hazırlık yapıyoruz. Hamsi ağlarımız hazır. Palamut av sezonu için hazırlık yapıyoruz. Şu anlık görünen tabloda bereketli bir sezon olacak gibi görünüyor. Rızık Allahtan ne olacağını bilemeyiz” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)