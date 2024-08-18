Kariye Camisi artık cuma günleri ziyarete kapalı Kariye Camisi'nde yoğun ilgiden dolayı, "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasına geçildi.

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle İstanbul'daki Kariye Camisi'nin cuma günleri ziyarete kapalı olacağını bildirdi.

Kariye Camisi, cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak. Diğer günler ise vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak.

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, Kariye Camisi'nde, çok yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle, yarın itibarıyla "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasına geçildiği belirtildi.

"KARİYE CAMİSİ, CUMA GÜNLERİ YALNIZCA İBADETE AÇIK OLACAK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kariye Camisi, cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak. Diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen Müslüman yabancılar camiye ücretsiz girebilecek.

6 MAYIS'TAN BU YANA İBADETE AÇIK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'un Fatih ilçesinin Edirnekapı semtinde yer alan Kariye Camii, 6 Mayıs 2024'te ibadete açıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)