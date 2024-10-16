İHA

Kars Çayı'nda yüzlerce yeşilbaş yaban ördeği, yiyecek ararken görüntülendi. İlk kez bu kadar çok sayıda ördeği bir arada gören vatandaşlar, manzaranın kendilerini şaşırttığını dile getirdi.

YÜZLERCE ÖRDEĞİ BİR ARADA GÖRMEK, VATANDAŞLARI ETKİLEDİ

Vatandaşlar, ördeklerin Kars Çayı'na yiyecek bulmak için indiğini belirterek,

Kars Çayı’nın kenarındaydım, yoldan geçerken yüzlerce yaban ördeğini bir arada gördüm. Burada beslenip dinleniyorlar, ardından göçlerine devam edecekler. Şehrin hemen yanı başında böyle bir vahşi yaşam görmek gerçekten memnuniyet verici. Bu hayvanları korumak bizim sorumluluğumuz. Yüzlerce ördeğin Kars Çayı'nda bu kadar kalabalık şekilde beslendiğini görmek beni çok etkiledi

şeklinde konuştu.

Soğuyan havalarla birlikte, Kars Çayı Paşaçayırı Mahallesi'nden geçen bölgesinde yüzlerce yeşilbaş ördeğe ev sahipliği yapıyor. Ördekler, insanlardan uzak bu sulak alanda yiyecek arayarak karınlarını doyuruyor ve dinlendikten sonra göç yollarına devam ediyor.