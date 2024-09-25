AA
Sonbaharın ilk ayı bitmek üzere iken güney ve batıda yaz mevsimi devam ediyor ancak, güneydoğuya kış geldi.
Türkiye'nin güneydoğusu kışa erken giriyor.
Kars'ın Sarıkamış'ta araç camları ve bitkiler şimdiden kırağı tuttu. Bu sabah araç camları, bitkiler ve örümcek ağları kırağıyla kaplandı.
ÜŞÜTEN GÜZELLİK
Kırağı tutan bitkiler, güzel görüntü oluştururken soğuk da kendisini hissettirmeye başladı.
HAVA SICAKLIKLARI 3 DERECE
İlçede aralıklarla etkili olan sağanak sonrası, hava sıcaklığı gece 3 dereceye düştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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