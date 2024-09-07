Kars Sarıkamış'ta kızıl tilki piknikçilerin yemeğine ortak oldu Kars’ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşların et ve ekmekleri alan "davetsiz misafir" kızıl tilki, kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı.

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AA

Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam Ormanları birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

Bölgede yaşayan kızıl tilki de piknik yapan vatandaşların et ve ekmekleri alırken görüntülendi.

Sarıkamış'ta "davetsiz misafir" kızıl tilki, böylelikle piknikçilerin yemeğine ortak oldu.

KIZIL TİLKİ, POŞETTEKİ ETLERİ ALIP GİTTİ

Bölgeye yakın Çamaşır Dere mevkisinde piknik yapan vatandaşların yanına gelen kızıl tilki, etrafı gözetledikten sonra poşet içerisindeki et, kemik ve ekmek parçalarını alıp bölgeden uzaklaştı.

"İLK KEZ YAKINDAN KIZIL TİLKİ GÖRDÜK"

Piknik yapanlardan Betül Ögel, ilk defa yakından bir kızıl tilki gördüğünü belirterek, ”Biz burada piknik yapıyorduk, sonra bir anda tilki geldi, biz korkup gittik. Sonra tilki yiyeceklerimizi dağıttı." dedi.

"YİYECEKLERİ ALDI KAÇTI"

Pikniğe katılan çocuklardan Esila Sevim de tilkinin yiyecekleri alıp kaçtığını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)