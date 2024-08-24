Kars'ta bozayılar, şehir çöplüğüne indi Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki şehir çöplüğünde, bozayılar beslenirken görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Kars'taki sarıçam ormanlarında yaşayan bozayılar, her akşam yiyecek bulmak için ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne iniyorlar.

Ayılar, bazen yalnız, bazen de yavrularıyla birlikte çöplükte beslendikten sonra tekrar ormanın derinliklerine geri dönüyorlar.

ÇÖPLÜĞE GELİP AYILARI GÖRÜNTÜLÜYORLAR

Bu durumdan haberdar olan vatandaşlar, arabalarıyla çöplüğe gelip ayıların beslenmesini ve hareketlerini izliyor, cep telefonlarıyla bu anları kaydediyorlar.

Almanya’dan tatil için Sarıkamış’a gelen Adar Karakurt, hayatında ilk kez bu kadar çok bozayıyı bir arada gördüğünü ve yöreye özgü bu meşhur ayıları izlemek için bölgeye geldiklerini belirtti.