Kars'ta Çıldır'ın atlı kızakçılarından 'buz safari'

AA

Kars ile Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarındaki kısmı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle dondu.

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin de başlamasıyla Kars ile Ardahan sınırındaki yüzeyi donan göle gelen turistler, atlı kızaklarla karlı dağ manzarasında gezinti yapıyor.

Soğuk havanın etkisiyle bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde faaliyetlerine başlayan atlı kızakçılar, turistlere buzda safari keyfi yaşatıyor.

KIZAKÇILARIN YENİ SLOGANI

Atlı kızakçılar göl üzerinde sezonun açıldığını belirterek, yeni sloganlarını şöyle açıkladı:

Norveç'in Ren geyikleri varsa bizim de atlı kızaklarımız var.

ATLI KIZAKLAR SEZONU AÇTI

Yüzeyinde büyük buz parçalarının oluştuğu gölün pürüzsüz yüzeyine atlı kızaklar çıkarılmaya başlandı.

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin de başlamasıyla bölgeye gelen turistlere, atlı kızakçılar dağ manzarasında buz safari yaptırıyor.

ZİYARETÇİLER MEMNUN

İngiltere'den Kars'a gezmeye gelen Alican Mert, Çıldır Gölü'nü çok güzel bulduğunu söyledi.

Donan göl üzerinde yürümenin farklı bir deneyim olduğunu ifade eden Mert, "Çok güzel bir ortam, dünya çapında bir yer. Hayatımda ilk defa Çıldır'a gelme fırsatım oldu, burada buz pateni yapılması çok güzel. Londra'daki arkadaşlarıma burayı anlatacağım." dedi.

"MUHTEŞEM BİR GÜZELLİK"

Londra'da yaşayan çevre mühendisi Bahar Mert ise buzla kaplı gölde atlı kızak keyfi yaşadıklarını belirterek, "Benim için de ilk deneyim. Çıldır Gölü'nün bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. 'Donmuş bir göl var' diye gelmiştik ama gerçekten 'memleketin doğusundan batısına her yer güzel' diyoruz. Şu anda en doğusundayız ve muhteşem bir güzellik. Herkes görmeli, çok etkilendim." diye konuştu.

"NORVEÇ'İN REN GEYİKLERİ VARSA, BİZİM DE ATLI KIZAKLARIMIZ VAR"

Atlı kızakçı Dural Daşdemir de "cam gibi" buzda turistlere unutulmaz anlar yaşattıklarını anlattı. Yaklaşık 10 yıldır göl üzerinde atlı kızakçılık yaptığını ifade eden Daşdemir, şunları kaydetti: