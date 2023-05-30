Kars'ta tatlı su kefallerinin zorlu yolculuğu sürüyor Balıkların akıntıya karşı yüzmesi, doğada çok karşılanan bir durum olmadığı için ilgi çekiyor. Kars'ta gerçekleşen ve adına "tersine göç" denen bu doğa olayı görüntülendi.

AA Balıkların akıntıya karşı mücadelesi neslinin devamı için yaptığı özverili bir çaba aslında. Kars Çayı'ndaki balıkların, suyun durgun olduğu alanlara yumurta bırakmak için akıntıya karşı zorlu göçü başladı. Kars Kalesi'nin arkasındaki eski hidroelektrik santrali önünde biriken balıklar, burada üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek güvenli alanlara çıkmaya çalışıyor. Tatlı su kefallerine hayran olmamak mümkün değil Çaydaki yolculuk sırasında karşılarına çıkan engelleri adeta zıplayarak aşmaya çalışan tatlı su kefalleri, ortaya koydukları mücadeleyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Kuşlar tersine göç yaşayan balıkların peşini bırakmıyor Bölgedeki martı ve balıkçıl kuşları, göç yolundaki balıkları zıpladıkları sırada yakalayarak beslenmeye çalışıyor. Gözden Kaçmasın Akıntıya karşı yüzerek hayatta kalıyor Haberin Detayları