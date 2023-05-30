Kars'ta tatlı su kefallerinin zorlu yolculuğu sürüyor
AA

Balıkların akıntıya karşı mücadelesi neslinin devamı için yaptığı özverili bir çaba aslında.

Kars Çayı'ndaki balıkların, suyun durgun olduğu alanlara bırakmak için akıntıya karşı zorlu göçü başladı.

Kars Kalesi'nin arkasındaki eski hidroelektrik santrali önünde biriken balıklar, burada üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek güvenli alanlara çıkmaya çalışıyor.

Tatlı su kefallerine hayran olmamak mümkün değil

Çaydaki yolculuk sırasında karşılarına çıkan engelleri adeta zıplayarak aşmaya çalışan tatlı su kefalleri, ortaya koydukları mücadeleyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

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Kuşlar tersine göç yaşayan balıkların peşini bırakmıyor

Bölgedeki martı ve balıkçıl kuşları, göç yolundaki balıkları zıpladıkları sırada yakalayarak beslenmeye çalışıyor.

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